В Петербурге до 29 ноября продлили ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге продлили ограничения из-за распространения коронавируса. Меры будут действовать до 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», - сказано в сообщении.

Также в постановлении губернатора говорится, что ежемесячные выплаты на детей школьного возраста будут продлены до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ. Эти меры позволят избежать массового обращения граждан за пособием и, как следствие, распространения COVID-19.

Губернатор напомнил, что организациям и ИП нужно соблюдать стандарты безопасной деятельности и получать QR-коды.

Напомним, что с начала октября в Санкт-Петербурге работодатели обязаны перевести часть сотрудников на удаленку. Гражданам старше 65 лет не рекомендовано покидать места проживания без крайней необходимости. Аналогичные меры действуют также в Москве и ряде других регионов России.