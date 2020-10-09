Эхо Первой мировой: под Калининградом нашли 300 мешков с костями

В форте №1 «Штайн» в пригороде Калининграда обнаружили около 300 мешков с костными останками. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Восьмого октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в фоте №1 "Штайн" в Калининграде новым собственником при обследовании помещений обнаружены порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками», - сказано в сообщении.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что костные останки могут относиться к периоду Первой мировой войны.

По факту произошедшего СК организовал доследственную проверку. По предварительным данным, мешки доставлены и складированы в фортификационное сооружение организацией, которая с 2013 года занималась археологическими раскопками на территории региона.

Отметим, что форт №1 «Штайн» был построен в 1872-1892 годах. В послевоенные годы там располагалась воинская часть. В течение последних десятилетий он использовался как овощехранилище.