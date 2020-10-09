В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Карабахе россиян
В пятницу, 9 октября, вечером раненых доставили в Москву.
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Раненные в Нагорном Карабахе россияне находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения России, сообщают РИА Новости.
В пятницу, 9 октября, вечером пострадавших доставили в Москву. Они прилетели бортом специального отряда «Россия».
Под обстрел во время атаки на собор в карабахском городе Шуши журналисты попали накануне. В пятницу, 9 октября, в Москве прошла встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана, на которой стороны обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, которая обострилась 27 сентября.