В стране и мире В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Карабахе россиян Иван Линдеманн В пятницу, 9 октября, вечером раненых доставили в Москву. © Фото: РИА Новости Раненные в Нагорном Карабахе россияне находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения России, сообщают РИА Новости. В пятницу, 9 октября, вечером пострадавших доставили в Москву. Они прилетели бортом специального отряда «Россия». Под обстрел во время атаки на собор в карабахском городе Шуши журналисты попали накануне. В пятницу, 9 октября, в Москве прошла встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана, на которой стороны обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, которая обострилась 27 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика