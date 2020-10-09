Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Карабахе россиян

Иван Линдеманн
21:57 09.10.2020
В пятницу, 9 октября, вечером раненых доставили в Москву.
В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в Карабахе россиян
© Фото: РИА Новости

Раненные в Нагорном Карабахе россияне находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения России, сообщают РИА Новости.

В пятницу, 9 октября, вечером пострадавших доставили в Москву. Они прилетели бортом специального отряда «Россия».

Под обстрел во время атаки на собор в карабахском городе Шуши журналисты попали накануне. В пятницу, 9 октября, в Москве прошла встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана, на которой стороны обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, которая обострилась 27 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:35 В стране и мире
Число новых случаев инфицирования COVID-19 в Москве вышло на уровень апреля
20:04 В стране и мире
«Специфических» веществ не обнаружено: дно бухт Тихая и Безымянная на Камчатке сняли на видео
19:28 Армия
Авиация Минобороны РФ сбросила более 1,4 тысяч тонн воды в районе ЧС под Рязанью
19:09 В стране и мире
Собянин оценил возможность введения новых ограничений по коронавирусу
21:00 В стране и мире
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Названа главная ошибка при варке картофеля
Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.