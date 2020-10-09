В России открыли вылет за рубеж еще из четырех городов

С пятницы, 9 октября, в России открыто международное авиасообщение еще из четырех городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры, прибывающие в РФ из-за рубежа, обязаны выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер.

Ранее международное сообщение в России осуществлялось только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.