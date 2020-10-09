В Москве приземлился самолет с двумя пострадавшими в Карабахе россиянами

В Москве приземлился самолет с пострадавшими при обстреле собора в Нагорном Карабахе россиянами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что раненые были доставлены в российскую столицу бортом специального летного отряда «Россия». Во время полета пострадавшие журналисты спали. Также известно, что премьер РФ Михаил Мишустин и члены правительственной делегации, которые прибыли в Ереван, уступили раненым места в первом салоне.

В настоящее время россияне направлены на лечение в центр Вишневского. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

В четверг, 8 октября в карабахском городе Шуши под обстрел дважды попал собор Христа Всеспасителя. В результате ранения получили журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян.

Конфликт в Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Все эти дни в регионе не прекращаются бои.

В пятницу, 9 октября, в Москве министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана провели встречу по ситуации в зоне конфликта.