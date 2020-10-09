Число новых случаев инфицирования COVID-19 в Москве вышло на уровень апреля

В Москве число выявленных случаев инфицирования коронавирусом вышло на уровень апреля. Также растет количество тяжелых больных. Об этом заявил в пятницу, 9 октября, Сергей Собянин.

«Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырех тысяч. Эти значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле», - сказал мэр столицы в эфире «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в городе количество тестирований на COVID-19 увеличилось примерно в два раза по сравнению с весенним периодом. По словам мэра, выявляется больше бессимптомных больных, но при этом не уменьшается и доля тяжелобольных.