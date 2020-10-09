В стране и мире Коронавирус В Москве закрыли около 170 предприятий торговли за нарушение масочного режима Тамара Астапенкова По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, были закрыты и другие предприятия. © Фото: Zamir Usmanov, Global look press Столичные власти приостановили деятельность порядка 170 предприятий торговли за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Предприятия торговли и не только были закрыты. На сегодняшний день имеем порядка 170 предприятий торговли в целом, деятельность которых была приостановлена за последнее время», - сказал Немерюк в эфире «Россия 24». Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что для москвичей следующая неделя станет решающей по ситуации с коронавирусом. По его словам, если будет обеспечено строгое выполнение всех ограничений, то появится шанс стабилизировать обстановку без введения дополнительных мер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика