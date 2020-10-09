Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая

Корреспондент «Звезды» Даниил Левин снискал восхищение тысяч китайских телезрителей. Они буквально по кадрам разбирают его репортажи. Все дело в материале, который Даниил в сентябре снял на учениях «Кавказ-2020». Выдержка, которую он проявил на фоне летящих ракет, поразила многих. Корреспондента даже сравнили с супергероем. Огромной популярностью в Поднебесной, как выяснилось, пользуются и другие репортеры RED STAR, как там называют российский телеканал «Звезда».

«Даже если за спиной запускают десятки ракет, он все равно полон ритма и страсти, как рэпер, снимающий свой новый клип», - пишут китайские телезрители о россиянине.

Любопытно, что в китайских социальных сетях и мессенджерах уже целая подборка захватывающих появлений репортеров русского RED STAR - в Китае телеканал называют именно «Красной звездой». В числе самых просматриваемых - собкор в Крыму Виктория Косогляденко.

«Мне кажется, что я вижу, как взлетает ракета, чаще, чем бываю где-то в кино или театре. И на выстрелы, огонь, пламя и громкие звуки у меня иммунитет выработался. В эти моменты концентрируешься и боишься даже не всего происходящего вокруг, а того, чтобы с первого дубля standup записать. Ведь шанс бывает только один», - рассказала Виктория Косогляденко.

Standup, о котором говорит Виктория, и есть тот самый журналистский прием, который больше всего восхищает зрителей. Рассказать о событии в кадре на полигоне или в вертолете так, чтобы дух захватывало у тех, кто дома в кресле – на нашем телеканале умеют, конечно, не только в «Новостях».

«Профессионализм и высокое качество передач телеканала “Звезда” давно уже известны в Китае. В китайской соцсети можно часто видеть фрагменты телепередач таких, как “Служу России”, “Военная приемка” и лица таких репортеров, как Мария Герман. Может китайские пользователи и не знают их по именам, но по лицу знают», - рассказал шеф-корреспондент Евразийского бюро CCTV Ван Бинь.

Парад 9 мая, совместные российско-китайские учения, АрМИ-2020 - повод всегда найдется. Интересны стали не только военные темы.

Константин Худолеев одним из первых российских журналистов сделал прививку вакциной от коронавируса «Спутник V», разработанную совместно Минобороны России и центром имени Гамалеи. Коллеги из Китая попросили об интервью.

«Несколько лет назад был случай в Сирии, когда мы снимали обзор на сухпаек. Армейский, стандартный, на 3 приема пищи – первое, второе, третье, еще и десерт. Мне прислали видео. Я перевел иероглифы, и там один из комментариев был такой - “а где же палочки”», - рассказал корреспондент Константин Худолеев.

Справедливости ради надо сказать, что сегодня многие российские военные репортеры очень популярны в китайском интернете. В своего рода китайский чарт вместе с журналистами «Звезды» попала и репортер российского телеканала RT Мария Финошина – китайские пользователи впечатлились кадрами, где над Марией проносятся самолеты Ту-160.

В чем секрет популярности российских военных репортеров в Китае? Сегодня однозначного ответа на этот вопрос, наверное, нет. Но то, что между нами больше общего, чем мы думаем, понятно на любом языке.