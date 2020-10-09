«Специфических» веществ не обнаружено: дно бухт Тихая и Безымянная на Камчатке сняли на видео

Никаких «специфических» веществ на дне бух Тихая и Безымянная на Камчатке не обнаружено. Об этом заявили в Росприроднадзоре. Там отметили, что сняли морскую флору и фауну на видео.

«Подводный аппарат мы туда опустили, у нас есть видеосъемка дна с 5-7 метров, а также с 9-12 метров. Сейчас наши сотрудники находятся на этом корабле и идут обратно в порт, никаких специфических веществ мы пока не поймали», - сказала глава Росприродназора Светлана Радионова.

Она отметила, что видео будет предоставлено позднее.

О загрязнении Камчатки стало известно в конце сентября. На это пожаловались серферы, которые плохо себя почувствовали после купания. В Минприроды сообщили, что на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Накануне министерство сообщило, что в пробах воды с Камчатки нашли превышение железа, фосфата и фенола.