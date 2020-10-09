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Власти Москвы рассказали, каким сотрудникам на удаленке не будут блокировать транспортные карты

Иван Линдеманн
20:34 09.10.2020
Проезд будет доступен для граждан, не входящих в группу риска.
Власти Москвы рассказали, каким сотрудникам на удаленке не будут блокировать транспортные карты
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Москвичам, которые работают удаленно и не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут. Об этом сообщили в  пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

«В соответствии с указом мэра Москвы №97-УМ, с 9 октября временно приостановлена возможность бесплатного и льготного проезда для школьников, граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Если человек не относится к этим категориям, он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича», - сказано в сообщении, передают РИА Новости.

Напомним, что из-за роста числа заболевших коронавирусом Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные компании с 5 по 28 октября должны перевести 30% сотрудников на дистанционную работу. Также с 5 октября все московские школы ушли на двухнедельные каникулы. В этот период по распоряжению мэра приостановлен льготный проезд школьников, людей старше 65 лет и граждан с хроническими болезнями.

В пятницу, 9 октября, Собянин назвал необоснованной теорию о том, что коронавирус стал менее опасным. Мэр заявил, что следующая неделя будет решающей - если ситуацию в Москве удастся стабилизировать, то дополнительных ограничений не будет.

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