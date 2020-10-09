Собянин оценил возможность введения новых ограничений по коронавирусу

Для москвичей следующая неделя станет решающей по ситуации с коронавирусом. Если будет обеспечено строгое выполнение всех ограничений, то появится шанс стабилизировать обстановку без введения дополнительных мер. Об этом заявил Сергей Собянин.

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», - написал градоначальник в личном блоге.

Он дополнил, что прошедшая неделя не принесла заметных улучшений с заболеваемостью COVID-19. Собянин сообщил, что были открыты резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Также существует вероятность расконсервирования госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе, уточнил мэр.

Ранее Сергей Собянин заявил, что по сравнению с весенними месяцами на данный момент коечный фонд в городе загружен меньше. По его словам, в Москве количество тестирований на COVID-19 увеличилось примерно в два раза по сравнению с весной.