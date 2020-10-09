Оплата лицом: закон о биометрических платежах в РФ могут принять уже в 2020 году

Оплату в магазинах и кафе с помощью биометрии лица и голоса планируют запустить до конца 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года», - заявил депутат.

Как сообщает газета «Известия», в первом чтении соответствующий законопроект был одобрен еще в июле 2019 года, однако затем его рассмотрение приостановилось. На сегодняшний день изображения лица и записи голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) можно применять только для удаленного открытия вкладов, а расширение возможностей данной системы планируется сразу после принятия закона.

Более того, депутат уточнил, что в новой версии закона будут прописаны требования к любой собираемой биометрии, в том числе для внутренних баз банков.

Сеть гипермаркетов «Лента», сеть кофеен «Coffee Bean», «Х5 Retail Group», ВТБ, Россельхозбанк и агентство ДОМ.РФ готовятся к пилотным проектам по биометрическому эквайрингу. Отмечается, что биометрическая оплата уменьшает время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд.

Однако опрошенные газетой эксперты считают, что, несмотря на то, что сервис может повысить скорость и качество обслуживания, клиентов будут отталкивать риски мошенничеств и утечек данных.