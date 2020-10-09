Экипаж МКС заделает возможные места утечки воздуха пластилином

Подмосковный центр управления полетами попросил экипаж Международной космической станции заделать американским пластилином возможные места утечки в отсеке российского модуля «Звезда», следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

«Кристофер Кэссиди должен передать вот этот герметик, пластилин. Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь, как тебе попроще будет», - сказал российскому космонавту Ивану Вагнеру специалист центра.

Космонавту предстоит воспользоваться герметиком в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи, где была обнаружена брешь.

Ранее небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. В результате выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Скорость падения давления на МКС равна 1 миллиметру ртутного столба за 8 часов. Несмотря на это, РИА Новости заявили в Роскосмосе, что утечка не представляет опасности для экипажа МКС и никак не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, утечка воздуха «безумно малая», она то появляется, то исчезает. Кроме того, предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не обнаружить.

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев считает, что на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипаж в течение длительного времени так и не сможет устранить утечку.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.