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Собянин заявил об увеличении тестирований на COVID-19 в Москве

Тамара Астапенкова
18:40 09.10.2020
Московский мэр сообщил, что по сравнению с весенними месяцами сейчас коечный фонд в городе загружен меньше.
Собянин заявил об увеличении тестирований на COVID-19 в Москве
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

В Москве количество тестирований на COVID-19 увеличилось примерно в два раза по сравнению с весенним периодом. Выявляется больше бессимптомных больных, но при этом не уменьшается и доля тяжелобольных. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

«Мы стали выявлять больше бессимптомных больных. Количество тестов увеличилось в два раза, и качество тоже увеличилось в два раза», - сказал градоначальник.

Московский мэр добавил, что по сравнению с весенними месяцами сейчас коечный фонд в городе загружен меньше.

«Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пики весной это было 1 700», - заявил Собянин в эфире Первого канала.

Он отметил, что в Москве заготовлены резервные госпитали в выставочных и спортивных центрах, также переоборудованы современные больницы, благодаря чему появились дополнительные мощности.

«Таким образом, мы не переводим стационар от плановой экстренной помощи, которая работает на все население по остальным показаниям», - уточнил Собянин.

Ранее столичный градоначальник попросил горожан потерпеть. Собянин заявил, что москвичи устали от ограничений на фоне коронавируса, устали бояться, но нужно продержаться несколько месяцев до вакцинации.

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