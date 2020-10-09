Лещенко оценил выдвинутый на Grammy альбом Агутина

Российский певец Лев Лещенко заявил, что считает альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, номинированный на премию «Грэмми», достойным международной сцены.

«Это замечательно, это достойно того, чтобы прозвучать на интернациональной сцене. Российская эстрада частично выходит на международную арену, но это бывает или в национальных диаспорах, или на "Евровидении", скажем. Больше у нас нет таких контактов. И то, что его выдвинули, он этого достоин, мне кажется. Он очень интересно работает, именно в таком международном формате. Дай бог, чтобы у него все получилось», - сообщил Лещенко РИА Новости.

Кроме того, певец считает, что даже если Агутин не получит премию, сам факт выдвижения уже является большим успехом.

Ранее альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita представили в пяти номинациях «длинного списка» американской музыкальной премии Grammy. La Vida Cosmopolita может быть признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшим латинским поп-альбомом». Релиз альбома состоялся 27 марта. La Vida Cosmopolita включает в себя 11 треков. В создании альбома приняли участие представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.