Собянин назвал необъективной теорию, что коронавирус стал менее опасным

Сергей Собянин сообщил, что существует теория, согласно которой коронавирус стал менее опасным, однако мэр Москвы с ней не согласен.

«На мой взгляд, это не объективно», - сказал глава города в эфире Первого канала.

Мэр отметил, что в настоящее время в Москве проводится в два раза больше тестирований на инфекцию, чем весной. Большая часть людей, по словам Собянина, болеет бессимптомно.

«Большое количество выявляется тех, кто болеет в легкой форме», - подчеркнул мэр.

При этом количество тяжелобольных не уменьшается. Но закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом с точки зрения экономики - это нежелательный и последний шаг, который возможен.

«На первом месте - здоровье людей, как его обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, умерло. Второй фактор - экономика. Мы должны сохранить рабочие места, зарплату, развитие города. Это тоже прямо влияет и на социальное, и на психологическое здоровье людей, благосостояние», - добавил Собянин.

Мэр сказал, что следующая неделя будет решающей. Если ситуацию в Москве удастся стабилизировать, то дополнительных ограничений не потребуется.