В стране и мире Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей Иван Линдеманн Москвичка Мирослава Ведясова приобрела «породистое» животное за 15 тысяч рублей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Москвичка Мирослава Ведясова стала жертвой мошенников. Девушка приобрела породистую собаку за 15 тысяч рублей, а оказалось, что это обычная дворняга. «Мы с моим парнем очень захотели собаку породы басенджи, поэтому решили посмотреть во всяких разных питомниках, но эта цена была нам не по карману, поэтому мы посмотрели объявление на Avito,в этот же вечер договорились с владельцами, в этот вечер поехали, посмотрели собаку - нам она очень понравилась - и купили», - рассказала Мирослава телеканалу «Звезда». Девушка отметила, что решение о покупке было принято за пять минут, поскольку бывшие владельцы собаки куда-то торопились. «Собака росла, мы повели ее к ветеринару - настало время делать прививки. Ветеринар нам сказала, что это не басенджи, а обычная дворняжка», - сообщила Мирослава. Сразу после этого молодые люди попытались дозвониться до заводчиков. «Они сначала не отвечали на наши сообщения, а потом просто заблокировали нас», - отметила девушка. По словам Мирославы, держать в доме беспородную собаку они не захотели, поэтому отдали ее знакомым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика