Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией. Правительство одобрило проект закона о выходе страны в одностороннем порядке из соглашения в пятницу, 9 октября.

«Выйти из Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией», - говорится в документе.

Напомним, что Соглашение о сотрудничестве стран - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией было подписано в марте 1998 года в Москве.

Ранее Киев в одностороннем порядке прекратил действие ряда соглашений и договоров с РФ и СНГ. В частности, Украина вышла из семи заключенных в рамках СНГ договоров в сфере гражданской авиации. Также Киев заявил о намерении продолжить разрыв двусторонних соглашений с Москвой.