Советник Атамбаева сообщила о покушении на бывшего президента Киргизии

Советник бывшего президента Киргизии Кундуз Жолдубаева утверждает, что на Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. Об этом она сообщила в Facebook.

На своей странице советник экс-президента опубликовала видеозапись с Атамбаевым, на которой тот показывает следы от пуль на его автомобиле. По словам Жолдубаевой, в машину стреляли боевыми пулями, бывший президент не пострадал.

На вопрос советника, считает ли он произошедшее покушением, Атамбаев ответил: «Ну а как ты думаешь? Боевыми патронами в машину...» По словам очевидцев же, наоборот, огонь открыла охрана экс-президента.



Напомним, что в Бишкеке днем в пятницу, 9 октября, начались столкновения между сторонниками нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента страны Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым.

Массовые беспорядки в столице Киргизии начались после парламентских выборов, которые состоялись в минувшие выходные. Президент страны Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке.