СМИ сообщили о появлении военной техники на улицах Бишкека
Колонны военных грузовиков были замечены в южной и западной частях города.
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости
В Бишкек, где объявлено ЧП, начали прибывать военнослужащие и военная техника. Колонны военных грузовиков были замечены в южной и западной частях города, передает ТАСС.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в столице режим чрезвычайного положения. Согласно указу, режим ЧП будет действовать до 08.00 21 октября. Также в Бишкеке будет введен комендантский час.
Напомним, что в Киргизии после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, вспыхнули массовые беспорядки и столкновения. Сторонники проигравших на выборах партий вышли на улицы столицы.