Верховный суд обязал Зеленского говорить на украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский при исполнении своих служебных обязанностей должен говорить на украинском языке. Такое постановление вынес Верховный суд страны.

«Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», - говорится в заявлении суда в Facebook.

Отмечается, что иск против Зеленского подал гражданин, который требовал признать противоправным общение украинского президента на форуме интернет-деятелей iForum 2019 на «негосударственном языке».

Изначально Кассационный суд отказал в удовлетворении иска, однако Большая палата одобрила апелляционную жалобу.

В Верховном суде подчеркнули, что в рамках своей деятельности президент Украины несет политическую, а не юридическую ответственность.

Напомним, что сам Зеленский неоднократно заявлял, что граждане Украины могут разговаривать на любом удобном для них языке.