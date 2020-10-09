Вирусологи оценили целесообразность двухнедельных каникул в Москве

Вирусологи разошлись во мнениях о целесообразности введения в Москве длительных школьных каникул из-за угрозы распространения коронавируса. Ведущий специалист центра Гамалеи Федор Лисицын назвал эту меру ошибочной.

По его мнению, на распространение вируса в городе повлияли все виды контактов между детьми, в том числе и приехавших с отдыха, и оставшихся в Москве.

«Как отец ребенка, ходившего в школу и сейчас сидящего на каникулах, - скорее не надо. Подозреваю, что это ошибка», - высказал свое мнение Лисицын в эфире «России 24».

Он добавил, что школьники сейчас продолжают общаться, гуляя на площадках, и продолжают обмениваться «микроштаммами вируса».

Это утверждение оспорил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его мнению, дети приносили в школу те инфекции, которые привезли их родители из отпусков, и обменивались ими в течение шести-восьми часов. Жемчугов назвал школьные каникулы одним из самых «грамотных управленческих решений».

Напомним, что в российской столице с 5 октября указом Сергея Собянина введены двухнедельные школьные каникулы. Такое решение было принято в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом.