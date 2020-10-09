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Ученые выяснили, как продлить жизнь

Анна Назайкина
16:15 09.10.2020
Эксперимент длился в течение пяти лет, а его участниками стали семь тысяч человек.
Ученые выяснили, как продлить жизнь
© Фото: David Mark, Pixabay

Интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить состояние здоровья и продлить жизнь. К таком выводу пришли ученые Норвежского университета естественных и технических наук в результате эксперимента, в котором приняли участие около семи тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет.

Участников исследования разделили на три группы. В первой испытуемые дважды в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки, которые включали десятиминутную разминку и по четыре минуты упражнений и отдыха. Вторая группа тренировалась с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут так же дважды в неделю. Третья группа участников эксперимента занимались по рекомендациям норвежского Минздрава.
 
 По прошествии пяти лет специалисты сравнили показатели смертности среди всех участников эксперимента. Результаты были опубликованы в журнале British Medical Journal. Выяснилось, что в первой группе участников эксперимента этот показатель составил 3%, во второй — 6%, а в третьей — 4,7%. По словам норвежских исследователей, такая разность для статистики не является значимой, в то же время она доказывает связь между высокоинтенсивными занятиями и более высокой продолжительностью жизни.

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