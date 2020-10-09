Лукашенко раскрыл детали отъезда Тихановской в Литву

Александр Лукашенко перед отъездом Светланы Тихановской в Литву дал ей 15 тысяч долларов, которые были взяты у госпредприятия. Об этом президент Белоруссии рассказал в пятницу, 9 октября, на совещании по актуальным вопросам.

Лукашенко объяснил, что после выборов бывший кандидат в президенты записалась на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву. Глава МВД доложил об этом президенту.

«Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя оперативно-аналитического центра при президенте. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси - будет беда"», - сказал белорусский лидер.

Затем, по словам Лукашенко, он отдал распоряжение вывезти Тихановскую в Литву к детям.

«Когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли», - рассказал президент Белоруссии.

Также он сообщил, что отдал распоряжение посольству Белоруссии в Литве помочь бывшему кандидату в президенты с поиском квартиры. Однако «ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы», подчеркнул Лукашенко.

Накануне в МВД РФ заявили, что не возбуждали уголовное дело в отношении Тихановской. Экс-кандидат в президенты Белоруссии попала в список разыскиваемых в России лиц на основе соглашений в рамках СНГ.

Напомним, что по итогам выборов в Белоруссии оппозиционный политик набрала 10,12% голосов избирателей. Победу одержал Александр Лукашенко.