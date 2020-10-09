Момент стрельбы на митинге в Бишкеке попал на видео
В социальных сетях появилась видеозапись с митинга в Бишкеке, на которой слышны звуки выстрелов. Разобрать на кадрах, кто именно стрелял, невозможно.
По сообщениям СМИ Киргизии, под обстрел попала машина бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Был ли политик в автомобиле в тот момент, не сообщается.
Очевидцы отмечают, что, наоборот, огонь открыла охрана экс-президента.
Напомним, что в Бишкеке днем в пятницу, 9 октября, начались столкновения между сторонниками нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента страны Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым.
Массовые беспорядки в столице Киргизии начались после парламентских выборов, которые состоялись в минувшие выходные. Президент страны Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке.