Момент стрельбы на митинге в Бишкеке попал на видео

В социальных сетях появилась видеозапись с митинга в Бишкеке, на которой слышны звуки выстрелов. Разобрать на кадрах, кто именно стрелял, невозможно.

По сообщениям СМИ Киргизии, под обстрел попала машина бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Был ли политик в автомобиле в тот момент, не сообщается.

Очевидцы отмечают, что, наоборот, огонь открыла охрана экс-президента.

Напомним, что в Бишкеке днем в пятницу, 9 октября, начались столкновения между сторонниками нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента страны Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым.

Массовые беспорядки в столице Киргизии начались после парламентских выборов, которые состоялись в минувшие выходные. Президент страны Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке.