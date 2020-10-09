Путин рассказал Совбезу о телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин перед встречей глав МИД России, Армении и Азербайджана информировал Совет безопасности о телефонных разговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В преддверии встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении президент России Владимир Путин информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ добавил, что все участники совещания возобновили призыв к двум государствам о прекращении огня.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.