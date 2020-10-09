Собянин призвал продержаться до вакцинации

Столичные власти дают полную информацию о том, что происходит в городе по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в пятницу, 9 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в городе принимаются все необходимые решения. Но люди должны откликнуться на эти решения, помочь и себе, и окружающим, иначе ничего не выйдет, считает столичный градоначальник.

«Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», - заявил Собянин в эфире Первого канала.

Сергей Собянин отметил, что москвичи устали от ограничений, связанных с коронавирусом. Но горожанам необходимо продержаться до вакцинации.

«Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы», - сказал градоначальник.

Он уточнил, что всем необходимо собраться, сконцентрироваться и «сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса».