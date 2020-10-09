Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает официальный сайт Кремля.

«Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе», - сказал президент России.

Глава государства также предложил Совету безопасности обсудить в плановом порядке ситуацию на Дальнем Востоке, «об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии».

В совещании Совбеза приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.