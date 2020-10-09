В Бишкеке начались столкновения между сторонниками нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента страны Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым, сообщает РИА Новости.

Сторонники Жапарова переместились со старой площади города на площадь Ала-Тоо, где атаковали выступающих с трибуны сторонников Атамбаева. Сообщается, что протестующие использовали камни и бутылки. Также были слышны несколько хлопков.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП в Бишкеке в связи с массовыми беспорядками, проходящими в столице. Также в городе будет введен комендантский час.

Напомним, что в минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов.