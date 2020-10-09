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В Архангельске и.о. министра задержали по подозрению в развращении детей

Ян Брацкий
14:04 09.10.2020
Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
В Архангельске и.о. министра задержали по подозрению в развращении детей
© Фото: СК РФ

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

«По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера», - говорится в релизе.

В служебном кабинете чиновника провели обыск и изъяли системный блок, электронные носители и мобильный телефон. Пока подозреваемый задержан на 48 часов, уточнили в ведомстве.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проверяются все контакты подозреваемого в Сети. Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела», - уточнили в СК РФ.

Юрий Гнедышев был назначен на свой пост в конце августа, сменив в министерском кресле Олега Полухина. Меру пресечения подозреваемому суд изберет в ближайшее время. Следствие планирует ходатайствовать о заключении Гнедышева под стражу.

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