Леонид Агутин номинирован на премию Grammy за новый альбом

Альбом российского певца Леонида Агутина La Vida Cosmopolita представили в пяти номинациях «длинного списка» американской музыкальной премии Grammy.

«Это номинации лонг-листа. Шорт-лист будет объявлен в декабре», - сообщила ТАСС пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.

La Vida Cosmopolita может быть признан «Лучшим альбомом года» и «Лучшим латинским поп-альбомом». Кроме того, совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just а Rainy Day представлен в номинации «Лучший дуэт», а также как «Лучшая аранжировка». Клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории «Лучшее музыкальное видео».

Релиз альбома состоялся 27 марта. La Vida Cosmopolita включает в себя 11 треков. В создании альбома приняли участие представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

Премия Grammy ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. Первое награждение победителей состоялось 4 мая 1959 года. Присуждается в 30 связанных с музыкой областях, разбитых на 84 категории.