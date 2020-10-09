Президент Киргизии приказал ввести режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков приказал ввести режим ЧП в Бишкеке. Решение главы государства связано с массовыми беспорядками, проходящими в киргизской столице.

«Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента Киргизии.

Режим ЧП будет действовать с 20.00 (17.00 мск) 9 октября до 08.00 (05.00 мск) 21 октября.

Также в киргизской столице будет введен комендантский час. Согласно указу, Генштабу ВС Киргизии поручено «ввести на территорию Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».

В минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Протестная акция очень быстро переросла в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате погромов погиб один человек, число пострадавших превысило 1 200.

В связи с происходящим в стране киргизский Центризбирком признал итоги голосования недействительными, а премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Сам Жээнбеков заявил о готовности уйти с поста президента сразу после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.