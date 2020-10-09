В Роспотребнадзоре посоветовали не брать детей на отдых на юг из-за пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не везти детей на юг из-за роста заражений COVID-19. Также она призвала обязательно соблюдать масочный режим в общественном транспорте.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», - объяснила Попова в интервью для «Российской газеты».

По ее словам, сейчас лучше провести время с ребенком дома или на даче на свежем воздухе.

Говоря про новогодние праздники, Попова отметила, что страны оценивают новый туристический сезон по-разному. Для России опыт «по внутренним перемещениям был невероятным удачным» и, как подчеркнула Попова, им можно будет воспользоваться и в будущем.

Ранее Анна Попова рассказала, что большинство заболевших коронавирусом в России в сентябре составляют офисные работники. В то время как учителя заражаются COVID-19 редко.