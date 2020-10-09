В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу

Сотрудники научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили редкую бабочку величиной с птицу. Голубая ленточница сама прилетела к ученым. Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

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Голубая ленточница занесена в Красную книгу Украины как уязвимый вид и является одним из крупнейших представителей бабочек, живущих в Европе. Длина ее переднего крыла может достигать 45 мм, а размах крыльев в полете - до 110 мм. Бабочка ведет ночной образ жизни и активно реагирует на свет.



Как сообщается в Facebook, после прекращения дождей в заповеднике голубую ленточницу перенесут на тополь - это любимое дерево бабочки.