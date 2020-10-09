«Он делал все для Софии»: друг Владимира Конкина рассказал о его отношении к дочери

Обвинения в адрес актера Владимира Конкина в том, что он якобы мало уделял внимания своей погибшей дочери Софии, беспочвенны. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал друг артиста - глава Ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев.

«Владимир является почетным членом Совета ветеранов МУР. Мы его очень любим. Он приезжает к нам на праздники, на День уголовного розыска. Приезжает на разные учебы, чтобы выступить перед молодыми сотрудниками. У нас, на Петровке, 38, установлен памятник, посвященный Жиглову и Шарапову... Мы его любим и уважаем. У меня с ним давняя дружба. Знаю и его детей, и внучку. Он очень хороший отец. Он дочери дал хорошее образование, купил квартиру. Сколько мог - он занимался дочерью. Обвинять, как делает сейчас "желтая пресса", Володю Конкина в том, что он мало уделял внимания дочери, - это неправильно», - сказал он.

Лобарев подчеркнул, что правоохранительные органы остаются рядом с Конкиным, и призвал «не писать гадости» про артиста.

«Хотелось бы сказать, он очень серьезно относился к воспитанию своих детей... Некоторые обвиняют его, что он якобы мало смотрел за дочерью. Но это не так. Обвинять его не надо... Ему сейчас тяжело, он потерял любимую дочь. Но мы всегда рядом. "Шарапов" остается с нами. Просим не писать всякие гадости про него», - сообщил друг актера.

Дочь Владимира Конкина София погибла в сентябре этого года. Девушку обнаружили без сознания в бассейне одного из фитнес-центров. Она была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось.

В связи со случившимся был назначен комплекс специальных судебных экспертиз. Следователи допросили сотрудников и руководство фитнес-клуба. Сейчас изучается вся служебная документация, регламентирующая действия персонала учреждения.

Заслуженный артист России Владимир Конкин известен зрителям по десяткам фильмов. Но наибольшую популярность ему принесла роль старшего лейтенанта Володи Шарапова в легендарной картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».