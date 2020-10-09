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«У большинства не хватит смелости на такое»: в Китае восхитились мужеством корреспондентов «Звезды»

Ян Брацкий
13:41 09.10.2020
Коллеги из КНР высоко оценили профессионализм и смелость российских коллег на земле, на воде и в воздухе.
«У большинства не хватит смелости на такое»: в Китае восхитились мужеством корреспондентов «Звезды»
© Фото: ТРК Звезда

В Китае восхитились мужеством и профессионализмом корреспондентов телеканала «Звезда». Коллеги из Поднебесной оценили их работу на завершившихся недавно международных командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Многие из репортеров стали настоящими героями.

«Что такое настоящий мужчина? Это тот, кто никогда не оглядывается на взрыв позади него. Даже если десятки ракет интенсивно запускаются с тыла, они все равно полны ритма и страсти», - пишут журналисты в канале китайского мессенджера WeChat.

«Как их корреспонденты еще живы», - в шутку удивляется издание, комментируя кадры, снятые Даниилом Левиным во время пуска ракет на учениях «Кавказ».

Не только мужчины-репортеры восхитили зарубежных корреспондентов, но и их коллеги - девушки. Одна их них - Виктория Косогляденко.

Китайские коллеги отмечают мастерство и бесстрашие корреспондентов «Звезды» не только на суше и в море, но и в воздухе.

«Работа на высоте - не проблема. Мы даем вам возможность самим оценить это. У большинства людей не хватит смелости на это смотреть», - пишет издание, комментируя сюжет Марии Герман, снятый прямо с борта вертолета.

Во время учений корреспонденты оказывались на передовой, рядом с участниками событий, показывая самые интересные и зрелищные моменты международных маневров.

Отдельной похвалы удостоился ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров. Про ведущего с восхищением пишут, что он может снимать все что угодно.

«Самолет пролетел мимо, и репортер лишь слегка опустил голову», - восхитились китайские журналисты.

Китайские журналисты отметили, что, учитывая специфику канала, рассказывающего о новейших образцах вооружения и о Российской армии, его сотрудники просто обязаны обладать железными нервами и бесстрашием.

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