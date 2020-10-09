Ученые узнали, сколько сохраняется иммунитет к COVID-19

Иммунологи из США и Канады выяснили, что антитела к COVID-19 сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел коронавирусом с явно выраженными симптомами. Длительность защиты от повторного инфицирования зависит от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия.

Учеными было проведено два исследования. В ходе первого американские иммунологи взяли кровь на анализ у 343 бывших пациентов Массачусетской больницы, перенесших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Кровь на анализ была взята через четыре месяца после появления первых симптомов.

Как сообщается в журнале Science Immunology, у большинства участников исследования, у которых симптомы сохранялись в течение как минимум двух недель, антитела сохранялись и через четыре месяца. Только 3 из 343 испытуемых полностью потеряли антитела за этот период.

«Это означает, что люди, скорее всего, будут защищены на этот период времени», - цитируется в пресс-релизе больницы руководитель первого исследования доктор Ришель Чарльз.

Второе исследование было проведено канадскими учеными. В нем приняли участие 402 бывших пациента больницы Святого Михаила в Торонто. Иммунологам удалось выяснить, что антитела IgG оставались более трех месяцев на высоком уровне. Максимальный зафиксированный срок их сохранения составил 115 дней.

Кроме того, антитела были обнаружены не только в крови, но и в слюне. Такое открытие, по мнению исследователей, позволит использовать слюну в качестве альтернативной биожидкости для тестирования на антитела. Особенно это актуально для выявления первично инфицированных, так как стандартный тест ПЦР эффективен только в первые несколько дней после заражения, а затем его чувствительность снижается. Для пациентов, у которых симптомы сохраняются не менее восьми дней, по мнению авторов, его можно дополнить тестом на антитела по слюне.

«Наше исследование показывает, что антитела IgG против шипового белка вируса относительно устойчивы как в крови, так и в слюне. Слюна может служить альтернативой для тестирования на антитела. Хотя она не так чувствительна, как сыворотка, ее легко собрать», - приводятся в пресс-релизе Университета Торонто слова одного из авторов исследования профессора Дженнифер Гоммерман.

Данные, полученные из двух исследований, которые были проведены независимо друг от друга, в целом совпадают и говорят о том, что у людей, переболевших коронавирусом, иммунная защита сохраняется как минимум в течение трех месяцев.