В Кремле не исключили принятия «дополнительных решений» из-за роста числа инфицированных COVID-19 в РФ

Если количество заболевших коронавирусом в России продолжит расти, то могут потребоваться дополнительные действия и решения федерального штаба. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений», - объяснил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что о том, какие это будут решения, пока говорить преждевременно.

Также Песков опроверг информацию об ограничениях на въезд между регионами.

«Их нет, но определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы», - уточнил он.

В последнее время в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Например, за минувшие сутки в стране было выявлено 12 126 инфицированных, что стало рекордом для РФ за все время пандемии.