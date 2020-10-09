Мишустин заявил о готовности России к оказанию помощи в преодолении конфликта в Нагорном Карабахе

Российская Федерация призывает всех участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и приступить к мирному урегулированию конфликта. С таким заявлением выступил премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.

Сегодня он принял участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС). Со своей стороны, официальная Москва готова всячески содействовать наступлению мира в регионе, добавил премьер.

«Важно немедленно прекратить боевые действия в Карабахе, Россия готова содействовать урегулированию конфликта», - заявил Мишустин.

Ранее с аналогичным призывом к сторонам конфликта обратился президент РФ Владимир Путин. По итогам серии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном он призвал прекратить боевые действия и приступить к обмену пленными и телами погибших.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху - ранее призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.