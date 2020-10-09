Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН. Победителей объявила председатель Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом физлицам и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в области укрепления мира.
Лауреатами Нобелевской премии мира становились и наши соотечественники: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент Советского Союза Михаил Горбачев - в 1990 году.