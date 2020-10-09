Мишустин прибыл в Ереван на заседание ЕАЭС

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Ереван. В столице Армении он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Одна из главных тем - борьба с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции.

Также стороны обсудят актуальные вопросы функционирования ЕАЭС, дальнейшее развитие партнерской интеграции, в том числе в вопросах экономики.

Кроме того, в Ереване у Мишустина запланированы ряд встреч и беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и белорусским коллегой Романом Головченко.