Военнослужащие ЗВО подключились к поискам пропавшего под Владимиром школьника

Военнослужащих Западного военного округа привлекли к поискам пропавшего во Владимирской области первоклассника. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Военнослужащие учебного центра Западного военного округа из Владимирской области привлечены к поиску пропавшего семилетнего мальчика Савелия Роговцева», - говорится в сообщении.

Поиски ребенка ведутся с 28 сентября – в этот день в полицию Камешковского района поступило сообщение о его исчезновении в поселке Горки. Семилетний мальчик приехал в поселок на школьном автобусе, но до дома не дошел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В поисках ребенка участвуют более 120 человек, привлечены кинологические расчеты, подразделения беспилотных летательных аппаратов, вертолеты гражданской авиации.