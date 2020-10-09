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«Весь день смеялась»: Овсиенко опровергла слухи о ее избиении гражданским мужем

Роман Захаров
11:43 09.10.2020
Артистка посетовала на то, что журналисты донесли ложную информацию до ее матери.
«Весь день смеялась»: Овсиенко опровергла слухи о ее избиении гражданским мужем
© Фото: tatiana_ovsienko_, instagram

Певица Татьяна Овсиенко с иронией прокомментировала слухи о том, что ее якобы избивает и спаивает гражданский муж. По словам артистки, распространенная в СМИ информация лишь вызывает у нее улыбку.

«Весь день смеялась и продолжаю», - сказала она в беседе со «СтарХит».

При этом Овсиенко в шутку предложила журналистам приехать и снять у нее побои.

Однако эта история, по словам исполнительницы, оказалась не настолько веселой, как может показаться на первый взгляд, поскольку слухи об «избиении» дошли до ее матери. Пожилой женщине стали звонить журналисты с просьбой прокомментировать данную информацию.

«Но, слава Богу, она благоразумная и все прекрасно понимает», - подчеркнула Татьяна Овсиенко.

Свое исчезновения из медиапространства певица объяснила тем, что жила в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Она отметила, что если другие звезды на карантине принялись активнее вести социальные сети, то ей это занятие большой радости не приносит.

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