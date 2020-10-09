Президент Киргизии освободил от должности главу Генштаба ВС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности главу Генштаба республики Райимбери Дуйшенбиева. Другим своим указом президент назначил экс-министра обороны Омуралиева Таалайбека начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента республики.

Ранее Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство страны вместе с премьер-министром. Кабинет будет исполнять свои обязанности до назначения новых членов правительства.

В минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых сторонники проигравших партий вышли на улицы. Вскоре начались массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате этого погиб один человек, число пострадавших превысило тысячу.

К настоящему моменту киргизский Центризбирком признал итоги голосования недействительными. На этом фоне глава республики заявил о своей готовности покинуть пост президента.