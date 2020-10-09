Кузнецова рассказала о судьбе детей женщины, которая полгода держала в шкафу новорожденную дочь

Девочка из Свердловской области, которую мать держала в шкафу в течение полугода, выжила чудом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорожденная девочка прожила в шкафу. Выжила чудом. Сейчас малышку переводят из местной больницы в областную», - написала она на своей странице в Facebook.

Омбудсмен также рассказала, что в отношении матери пострадавшего ребенка возбуждены уголовные дела, а опеку над двумя старшими детьми уже оформили на их бабушку.

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру, в том числе с целью проверки деятельности/бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае», - подытожила Кузнецова.

Ранее стало известно, что жительница Карпинска Свердловской области держала в шкафу дочь, рожденную полгода назад. Все это время ребенок жил в сумке. Малышку обнаружили случайно гости 37-летней матери во время очередного застолья в ее квартире.

Как сообщили в региональном Минздраве, сейчас врачи оценивают состояние малышки как тяжелое.