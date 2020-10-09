Материалы по делу о гибели дочери Конкина переданы в центральный аппарат СК РФ

Все материалы уголовного дела по факту трагической гибели дочери актера Владимира Конкина переданы в центральный аппарат Следственного комитета. На этом настоял сам артист, сообщили в СК РФ.

«В связи с обращением актера Владимира Конкина к председателю СК России Александру Бастрыкину глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата СК», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Трагедия произошла 22 сентября в бассейне одного из фитнес-центров. Девушку доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось.

Назначен и проводится комплекс специальных судебных экспертиз. Следователи допросили сотрудников и руководство фитнес-клуба. Сейчас изучается вся служебная документация, регламентирующая действия персонала учреждения.