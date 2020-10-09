В России за сутки коронавирусом заразилось максимальное количество человек с начала пандемии

За минувшие сутки в России выявлено 12 126 заболевших коронавирусной инфекцией. Это абсолютный максимум с начала пандемии COVID-19, отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением болезни.

Предыдущий антирекорд был установлен 11 мая. Тогда врачи сообщили об 11 656 заболевших. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло отметки в 1 272 238 человек.

Наибольшее количество носителей COVID-19 выявлено в Москве (3 701) и Санкт-Петербурге (469), в Московской (411), Ростовской (265) и Нижегородской (247) областях. Наименьшие темпы прироста заболевания отмечены в Чечне, Туве, Чувашии и Татарстане.

За минувшие сутки от коронавируса в России скончался 201 человек. В пятый раз за все время пандемии число жертв превышает отметку в 200 случаев, уточнили в штабе. Общее количество летальных исходов достигло 22 257 и осталось на уровне 1,75%.