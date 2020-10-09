В стране и мире Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака» Ян Брацкий Перепуганные пользователи сочли снимок документальным подтверждением существования потусторонних сил. © Фото: congerdesign, Pixabay Пользователи Сети пытаются разгадать загадку зловещей фотографии 1900 года. Черно-белый снимок был опубликован на одном из форумов. В кадре девушки - работницы льняной фабрики в Белфасте. Они позируют фотографу, расположившись в четыре ряда. На старой фотографии увидели лишнюю руку. Призрак? https://t.co/lzobLLytXS pic.twitter.com/5lsxqbyjzS — Salik.biz (@salik_biz) October 11, 2018 У одной из них внимательные зрители обнаружили на плече руку несуществующего человека. Дело в том, что ближайшая к ней коллега держит руки скрещенными перед грудью, а значит, кисть на плече не может ей принадлежать, пишет РИА Новости. Пользователи сочли снимок доказательством существования сверхъестественных сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика