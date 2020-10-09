Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и главы кабинета министров. Соответствующее заявление распространила пресс-служба главы республики.

Уточняется, что отправленные в отставку члены правительства Киргизии продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики», - говорится в сообщении.

В минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых сторонники проигравших партий вышли на улицы. Вскоре начались массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате этого погиб один человек, число пострадавших превысило тысячу.

К настоящему моменту киргизский Центризбирком признал итоги голосования недействительными. На этом фоне глава республики заявил о своей готовности покинуть пост президента.