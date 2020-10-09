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В Минздраве рассказали о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Роман Захаров
10:11 09.10.2020
По факту данного происшествия начато уголовное дело об истязании.
В Минздраве рассказали о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
© Фото: esudroff, Pixabay

Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу, оценивается как тяжелое. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

По сообщениям здравоохранительного ведомства, в настоящий момент ожидается борт медицины катастроф, который доставит малышку в областную детскую больницу №1 города Екатеринбурга, пишет ТАСС. 

Как, в свою очередь, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, по факту данного происшествия начато уголовное дело об истязании.

«При проверке по месту жительства установлено, что детское питание, детская одежда для новорожденных отсутствуют, отсутствуют кроватка, средства гигиены для новорожденных», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас правоохранителям известно, что женщина родила ребенка в конце апреля текущего года, но не стала обращаться в роддом и оформлять свидетельство о рождении и полис.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Карпинска Свердловской области держала в шкафу дочь, рожденную полгода назад. Все это время ребенок жил в сумке. Малышку обнаружили случайно гости 37-летней матери во время очередного застолья в ее квартире.

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